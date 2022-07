Cuộc chiến chống ma túy vùng biên ải

Hồi 22h30' ngày 17/6, Công an huyện Sông Mã, Sơn La chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng gồm: Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương; Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh; Công an huyện Sốp Cộp, lực lượng Hải quan đã phá thành công chuyên án tóm gọn “ông trùm” Thạo Phúc (SN 1977) trú tại bản Hát Củ, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn nước CHDCND Lào về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Để theo dõi, đấu tranh với chuyên án “dài hơi” này, Công an huyện Sông Mã và các đơn vị chức năng đã phải tốn rất nhiều tâm sức, khó khăn, vất vả, nằm gai nếm mật với quyết tâm cao nhất để chặt đứt “vòi bạch tuộc” gieo rắc cái chết trắng khắp vùng biên.

4 bánh heroin và 180.000 viên MTTH của đối tượng Thạo Phúc bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Với đặc thù về địa lý, dân cư huyện Sông Mã là địa bàn “màu mỡ” của các đối tượng đầu nậu ma túy, trung chuyển ma túy. Tuyến biên giới dài 43km tiếp giáp nước bạn Lào, đoạn quốc lộ 4G và các tuyến tỉnh lộ chạy dài qua địa bàn huyện, các đường mòn lối mở được vạch sẵn được coi là một trong những điều kiện cho các loại tội phạm hoạt động, đặc biệt là tội phạm về ma túy.