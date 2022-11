Cuộc chiến bản quyền trên Youtube giữa Wolfoo và Peppa Pig có thể tiếp diễn ở Mỹ

Theo tờ London Daily Post, Sconnect Media LLC (nhận sự uỷ quyền của Sconnect Việt Nam) hiện đang xem xét các thủ tục pháp lý để bảo vệ quyền lợi của Wolfoo tại Mỹ. Ông Tạ Mạnh Hoàng là người đại diện sở hữu cả hai công ty Sconnect Việt Nam và Sconnect Media LLC (Mỹ).

Sconnect Việt Nam (có trụ sở chính tại Hà Nội) là chủ sở hữu bộ nhân vật hoạt hình Wolfoo, còn Entertainment One UK LTD (gọi tắt là EO/eOne - có trụ sở chính tại London, Vương quốc Anh) là chủ sở hữu bộ nhân vật hoạt hình Peppa Pig.

Phim hoạt hình Wolfoo sản xuất tại studio của Sconnect.

Từ đầu năm 2022 tới nay, hai doanh nghiệp này đã đâm đơn kiện lẫn nhau tại Toà án Liên bang Nga, Vương quốc Anh và Việt Nam do tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa Wolfoo và Peppa Pig. Xuất phát từ nguyên nhân là do eOne khởi kiện Sconnect ra toà án tại Nga và Anh với lý do “Bộ nhân vật Wolfoo là sản phẩm làm lại của bộ nhân vật Peppa Pig”. Đồng thời liên tục đánh gậy bản quyền Wolfoo trên YouTube và được YouTube chấp nhận dẫn tới thiệt hại cho Sconnect hàng triệu USD.