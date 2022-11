Cuộc ẩu đả kinh hoàng khiến hai rapper nổi tiếng đổ máu

Giám đốc điều hành của Sony Music - Jason Iley - cũng ở trong tòa nhà vào thời điểm đó. Ông nói với The Mail: "Sony Music rất coi trọng sự an toàn của nhân viên. Đây hiện là vấn đề của cảnh sát nên chúng tôi không thể bình luận gì thêm".

Irving Adjei 28 tuổi, được biết đến với nghệ danh Headie One, là một rapper và nhạc sĩ người Anh đến từ Tottenham, Bắc London. Năm 2018, anh phát hành album The One - bao gồm đĩa đơn "Know Better" đã trở thành một bản hit đình đám, ngoài ra anh cũng có một chuỗi các bản hit lọt vào Top 10 bảng xếp hạng Anh Quốc như 18hunna, Only You Freestyle, Ain't It Different.