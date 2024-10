Cung vượt cầu, hàng ngàn hộ nuôi cá lóc ở Trà Vinh đối mặt với nguy cơ thua lỗ

Gần nửa năm nay, giá cá lóc luôn ở mức thấp, khiến các hộ nuôi cá ở Trà Vinh đối mặt với nguy cơ càng neo càng thua lỗ. Từ đầu tháng 04 đến nay, giá cá lóc luôn dao động từ 36.000-38.000 đồng/kg tùy loại, có thời điểm chỉ còn 34.000-36.000 đồng/kg. Do nhu cầu tiêu thụ giảm, nên ít thương lái đến vùng nuôi thu mua như trước, người nuôi cá thu hoạch xong phải mang ra chợ bán cho các vựa hoặc thu hoạch lần lượt bán lẻ ở chợ mỗi ngày, tốn thêm chí phí vận chuyển. Với mức giá hiện nay, bình quân mỗi kg cá lóc thương phẩm người nuôi bị lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng; chỉ có các hộ nuôi đạt mới có thể huề vốn hoặc có lãi nhưng rất thấp. Ông Lê Văn Trạng, ở xã Định An, người có hơn chục năm nuôi cá lóc cho biết, nông dân nuôi cá lóc nếu nuôi đạt thì lãi chút ít, còn không đạt thì thâm. Trước đây chỉ ít hộ nuôi, bây giờ thì quá đông. Cá lóc nuôi đại trà, nguồn nước cũng không đảm bảo, nên chi phí cho thuốc men rất nhiều, giá thành đội lên. Dù giá cá lóc giảm kéo dài nhưng hiện tại hàng trăm hộ nuôi tiếp tục tái vụ, với hy vọng dịp tết Nguyên đán nhu cầu tiêu thụ cá lóc thương phẩm tăng trở lại, bù đắp những khoản bị thu lỗ. Hiện cá lóc thương phẩm chủ yếu được tiêu thụ trong nước, các cơ sở chế biến các sản phẩm từ cá lóc vẫn chưa tìm được thị trường xuất khẩu, nên nguồn tiêu thụ hạn chế. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, trong năm 2024 này, tổng sản lượng cá lóc ước đạt 58.000 tấn, tăng khoảng 4.000 tấn so năm 2023. Trong đó, huyện Trà Cú chiếm khoảng 80% sản lượng. Nông dân trong huyện phần lớn nuôi cá lóc chuyên canh từ 2 - 3 vụ/năm.