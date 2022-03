Cùng thi Miss Universe Vietnam, 3 quán quân Next Top nói gì về nhau?

Mới đây, vòng sơ khảo phía Nam của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 chính thức diễn ra.

Cũng như 2 mùa giải trước, nhiều thí sinh nổi tiếng quy tụ ở mùa giải năm nay, mà đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của 3 quán quân Vietnam's Next Top Model.



3 quán quân Vietnam's Next Top Model cùng tham gia một mùa hoa hậu.

Được nhắc tới là Nguyễn Oanh - quán quân Vietnam's Next Top Model 2014, Hương Ly - quán quân Vietnam's Next Top Model 2015 và Ngọc Châu - quán quân Vietnam's Next Top Model 2016.

Tại sự kiện, được hỏi về việc phải chiến đấu với 2 quán quân cùng bước ra từ một "lò" đào tạo người mẫu, Ngọc Châu chia sẻ với 2Sao.vn: