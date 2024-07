CÙNG THE REVERIE SAIGON KHÁM PHÁ NÉT ĐẸP VĂN HÓA ‎QUA BỘ SƯU TẬP BÁNH TRUNG THU "DẠ NGUYỆT VIÊN" 2024.

Gồm các vị: thập cẩm xốt tôm anh đào, thập cẩm gà quay, tiramisu phô mai, đậu xanh kim sa lava, thanh long phô mai, mè đen, hồng trà táo đỏ, và hạt sen.

Khách hàng có thể đặt bánh trực tiếp tại The Reverie Saigon Boutique (Lầu 2 - Toà nhà Times Square) hoặc liên hệ đặt bánh qua số điện thoại: +84 (0)28 3823 6688 hay email về địa chỉ: mooncake@thereveriesaigon.com

(*) Áp dụng khi đặt cọc trước 50% và bắt đầu giao hàng từ đầu tháng 8/2024.

Về The Reverie Saigon:

Tọa lạc ngay vị trí ‘vàng’ trung tâm thành phố, với hai mặt tiền hướng ra đường Đồng Khởi và phố đi bộ Nguyễn Huệ, The Reverie Saigon tự hào là khách sạn 5 sao có lối kiến trúc độc đáo nhất tại Việt Nam. Kiến trúc sang trọng và đẳng cấp với 39 tầng, gồm 62 phòng Suites, 224 phòng nghỉ cao cấp và 89 căn hộ dịch vụ đẳng cấp quốc tế mang đến trải nghiệm độc nhất cho khách lưu trú với nhiều tiện ích xa hoa. Mỗi căn phòng tại The Reverie Saigon đều có một nét thiết kế đặc biệt riêng, kết hợp giữa kiến trúc Ý cổ điển và nghệ thuật đương đại Việt Nam, đặc trưng với đường nét uốn lượn mềm mại, tường khảm đá mosaic và trần nhà hình vòm cao. Với khung cửa kính nối từ sàn tới trần, càng lên cao càng được mãn nhãn với khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố Hồ Chí Minh và sông Sài Gòn. Bên cạnh đó, khách sạn sở hữu các không gian ẩm thực sang trọng và đa dạng. Nếu nhà hàng Long Triều trang nhã với ẩm thực Quảng Đông đúng chuẩn 1 sao Michelin, The Long sôi động với không gian ngoài trời kiểu Ý, thì nhà hàng Café Cardinal thanh lịch với ẩm thực và thiết kế Pháp. Hơn cả một khách sạn, The Reverie Saigon chính là một điểm đến đẳng cấp mang tầm quốc tế.