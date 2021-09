Cùng tên Thùy Chi: Người 'this' gây tranh cãi, người 'that' được khen nức nở

Sự thành công của một bộ phim không chỉ đến từ nội dung kịch bản hay khả năng diễn xuất của diễn viên mà có khi còn nhờ vào sự góp công to lớn của các bản nhạc phim.

Giữa hàng loạt các tác phẩm phim truyền hình được yêu thích, có một bộ phim lại gây chú ý khi có sự xuất hiện của hai cái tên Thùy Chi, người thì gặp tranh cãi về diễn xuất, người kia lại được khen “nức nở” vì giọng hát khi thể hiện OST. Không đâu xa lạ, đó chính là bộ Mối Tình Đầu Của Tôi.

Mối Tình Đầu Của Tôi được ra mắt vào tháng 1/2019, là dự án phim remake từ bản gốc She Was Pretty của đài MBC Hàn Quốc (2015). Bộ phim nhanh chóng nhận được sự chú ý vì quy tụ khá nhiều cái tên nổi bật như Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, B Trần, Bình An.

Đặc biệt, vai diễn của Chi Pu được rất nhiều khán giả quan tâm. Trong phim cô hóa thân thành Hạ Linh - nàng tiểu thư sang chảnh, xinh đẹp cùng gu thời trang ấn tượng. Tuy nhiên, Chi Pu lại nhận về rất nhiều bình luận so sánh, khen chê trái chiều vì diễn xuất và giọng nói khá gượng gạo, thiếu cảm xúc.



Chi Pu thủ vai một cô gái kiêu kỳ nhưng lại vấp nhiều tranh cãi trái chiều

Và bất ngờ thay, Mối Tình Đầu Của Tôi không chỉ xuất hiện một diễn viên Thùy Chi (tên thật của Chi Pu) mà còn có sự góp mặt của nữ ca sĩ được đánh giá rất cao về giọng hát - Thùy Chi qua phần thể hiện bản OST của bộ phim - Chờ Ngày Anh Nhận Ra Em.