Cùng nhau ăn măng tự ngâm tại nhà, vợ nguy kịch chồng không sao

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, GĐ Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trung tâm mới tiếp nhận một nữ bệnh nhân quê Thái Nguyên nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì uống nước măng tre tự ngâm.

Bác sĩ Nguyên cho biết, bệnh nhân vẫn đang thở máy, tiêu cơ vân và có tổn thương cơ tim. Gia đình cho biết, ngày 31/5, bệnh nhân cùng chồng uống nước từ lọ măng chua của gia đình tự ngâm.

Lọ này chứa khoảng 1 kg măng tre tươi đã ngâm được 1 năm và gia đình đang ăn dần. Bệnh nhân uống khoảng 200ml nước măng ngâm, còn chồng uống khoảng 30ml (người chồng không có biểu hiện gì).

Sau uống khoảng 5 phút, bệnh nhân kêu đau đầu, nôn nhiều, co giật toàn thân, hôn mê, xét nghiệm máu có tình trạng nhiễm toan chuyển hóa nặng, lactat máu tăng cao. Bệnh nhân được cấp cứu ở tuyến trước, đặt ống nội khí quản, thuốc an thần, thở máy, truyền dịch và hội chẩn với Trung tâm chống độc từ xa, sau đó chuyển Trung tâm chống độc do nghi ngộ độc xyanua tiên lượng nặng hoặc có thể diễn biến phức tạp.