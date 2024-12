Cung Nhân Mã (22/11 đến 21/12): Tính cách và tình yêu đặc trưng của Nhân Mã

Theo chiêm tinh học, Nhân Mã (Sagittarius) là cung thứ 9 trong 12 cung hoàng đạo, tượng trưng cho 1 trong 12 phần bằng nhau của “Bánh xe cuộc sống”. Những người thuộc cung hoàng đạo này thường có tính cách tự do, lạc quan và thích khám phá. Cùng giải mã tính cách, tình yêu và sự nghiệp của cung Nhân Mã thông qua bài viết dưới đây nhé! Sơ lược thông tin về cung Nhân Mã Chòm sao Nhân Mã, tên tiếng Anh là Sagittarius, là một trong 12 cung hoàng đạo và thuộc nhóm nguyên tố Lửa cùng với Bạch Dương và Sư Tử. Những người có ngày sinh từ 22/11 đến 21/12 thì sẽ thuộc cung hoàng đạo này. Dưới đây là một số thông tin chung về chòm sao này: Nhân Mã được biết đến với hình ảnh một cung thủ nửa người nửa ngựa (Nguồn: Internet) Cung Nhân Mã sinh tháng mấy, đại diện cho điều gì? Những người có cung hoàng đạo là Nhân Mã sinh từ ngày 23/11 đến 21/12. Biểu tượng của cung này là hình ảnh mũi tên sắc nhọn chỉ về phía trước, thể hiện tinh thần tham vọng và sự dũng cảm. Theo truyền thuyết Hy Lạp, Nhân Mã sở hữu vẻ ngoài đặc biệt gồm nửa thân trên là người và nửa thân dưới là ngựa. Không chỉ có ngoại hình độc lạ, cung Nhân Mã còn được biết đến là cung có trí tuệ xuất chúng, uyên thâm trong nhiều lĩnh vực. Bên cạnh sự thông minh, cung Nhân Mã còn đại diện cho sự hài hước, năng lượng tích cực, lạc quan. Nhân Mã biểu tượng cho sự dũng cảm, tiến về phía trước (Nguồn: Internet) Truyền thuyết Hy Lạp của cung Nhân Mã Dựa theo truyền thuyết Hy Lạp cổ đại về chòm sao Sagittarius, Nhân Mã gắn liền với một kỵ sĩ tài năng và dũng cảm tên là Chiron. Chiron nổi tiếng là một người thầy có khả năng huấn luyện chiến binh vô cùng tài tình. Theo truyền thuyết, Chiron đã bị chính học trò của mình là Heracles vô ý bắn nhầm một mũi tên độc vào chân trong lúc đi săn. Tuy không thể chết vì ông là một vị thần nhưng chính chất độc quá mạnh đã khiến ông phải chịu đau đớn đến tột cùng. Heracles mang trong lòng nỗi đau và sự ân hận kéo dài suốt đời. Để thể hiện lòng xót xa đối với Chiron, ông đã được Zeus (cha của Hercules) vinh danh trên bầu trời và trở thành chòm sao Nhân Mã mà chúng ta vẫn biết ngày nay. Truyền thuyết về Nhân Mã theo Hy Lạp cổ đại (Nguồn: Internet) Biểu tượng và ký hiệu của cung Nhân Mã Biểu tượng đặc trưng của cung Nhân Mã trong chiêm tinh được thể hiện bằng ký hiệu mũi tên hướng lên hoặc cây cung đi kèm với mũi tên sắc nhọn, hướng về phía trước. Biểu tượng này tượng trưng cho lòng dũng cảm, tinh thần mạnh mẽ cùng sự sắc bén của những người thuộc chòm sao này. Những điều mang lại sự may mắn nhất cho cung Nhân Mã Màu sắc may mắn: Những tông màu như vàng, trắng, đỏ, be, xanh dương sẽ mang lại sự may mắn cho những người thuộc chòm sao Nhân Mã. Những màu sắc này tượng trưng cho trí tuệ và năng lượng, đồng thời mang đến sự cân bằng và tích cực, giữ cho tâm hồn và trí óc luôn tỉnh táo. Bạn có thể sử dụng những đồ trang sức, phụ kiện hay đồng hồ có màu sắc may mắn của mình để giúp thu hút những năng lượng tích cực. Con số may mắn: Một vài con số như 3, 5, 8 thường mang tới may mắn, sự thuận lợi cho cung Nhân Mã Loài hoa may mắn: Hoa Lan Hồ Điệp là biểu tượng đem tới sự thuận lợi, suôn sẻ. Những món đồ giúp mang lại may mắn cho Nhân Mã (Nguồn: Internet) Khám phá tính cách của Nhân Mã Tính cách của chòm sao này sẽ như thế nào? Cùng xem ngay Nhân Mã nam và nữ có tính cách như thế nào nhé! Tính cách của các bạn nam Nhân Mã Những chàng trai Nhân Mã thường sở hữu tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, sở hữu tư duy sắc bén và luôn lạc quan, cởi mở. Sự hiểu biết sâu rộng về nhiều lĩnh vực cho phép họ có thể thể hiện sự kiêu hãnh và tự tin của mình khiến cho những người khác bị thu hút một cách mạnh mẽ. Bên cạnh đó, nam Nhân Mã có tinh thần trách nhiệm cao và có cái nhìn vô cùng tích cực đối với mọi việc, điều này khiến cho những người xung quanh vô cùng thoải mái mỗi khi tiếp xúc. Mặc dù có xu hướng hướng ngoại nhưng nam Nhân Mã vẫn biết cách quản lý và cân bằng thời gian cho cả công việc và gia đình. Đặc biệt, họ rất giỏi che dấu đi cảm xúc thật của mình, bên ngoài lạc quan nhưng nội tâm lại vô cùng sâu lắng. Các cô nàng Nhân Mã tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực (Nguồn: Internet) Giải mã tình yêu của những người cung Nhân Mã Nếu có “crush” Nhân Mã thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ những thông tin dưới đây. Khi thấu hiểu người thương Nhân Mã sẽ giúp bạn có tình yêu đẹp và ý nghĩa hơn. Tổng quan tình yêu của Nhân Mã Nhân Mã khi yêu vô cùng chân thành và đáng tin cậy. Họ sẵn lòng tha thứ cho mọi lỗi lầm của người bạn đời, trừ sự lừa dối. Khi yêu một Nhân Mã, bạn sẽ được trải nghiệm một mối quan hệ vui vẻ, lúc nào cũng đắm chìm trong hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Nhân Mã luôn biết cách mang đến những màu sắc cũng như năng lượng mới, kèm theo những câu chuyện thú vị mỗi khi họ xuất hiện. Tính cách đặc trưng này cũng khiến cho Nhân Mã cảm thấy khó chịu trong những mối quan hệ có quá nhiều ràng buộc. Thế nhưng, họ lại là những người biết xây dựng niềm tin trong mối quan hệ, không để sự mù quáng và ghen tuông che mờ mắt. Tình yêu của Nhân Mã luôn tươi mới và thú vị (Nguồn: Internet) Dấu hiệu nhận biết nam Nhân Mã khi yêu Nam Nhân Mã khi yêu một ai đó thật lòng, họ thường thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Những chàng trai Nhân Mã luôn biết cách làm cho người yêu cảm thấy được yêu thương và che chở. Họ luôn sẵn lòng bảo vệ và ở bên cạnh mỗi khi bạn cần. Khi yêu, chàng trai thuộc chòm sao này sẽ không bao giờ khiến cho bạn phải chịu thiệt thòi, họ sẽ luôn cố gắng để mang đến một cuộc sống vui vẻ, thoải mái và đầy đủ cho cả hai. Hơn nữa, họ có tinh thần trách nhiệm cao và luôn biết bản thân cần phải làm gì. Bạn sẽ luôn được quan tâm và che chở nếu yêu một chàng trai Nhân Mã (Nguồn: Internet) Dấu hiệu nữ Nhân Mã đã phải lòng ai đó Các cô nàng Nhân Mã khi đã phải lòng ai đó, ban đầu họ có thể ngại ngùng và hơi e thẹn nhưng sau đó, họ sẽ bắt đầu mở lòng mình hơn và sẵn sàng bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Nữ Nhân Mã một khi đã tìm được người phù hợp sẽ vô cùng chung thủy (Nguồn: Internet) Dù luôn có một tinh thần mạnh mẽ nhưng trong tình yêu, Nhân Mã nữ vô cùng thích được quan tâm, nuông chiều và thích nhõng nhẽo. Điều đặc biệt ở Nhân Mã nữ là sự chung thủy khi đã tìm được một người đồng điệu với mình. Khác biệt hoàn toàn so với tính cách nghịch ngợm và thích thay đổi vốn có. Nguồn: MXH