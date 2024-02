Cúng mùng 1 Tết Nguyên đán 2024: Mâm cỗ cúng và văn khấn

Công thức mâm cổ gồm: Một bát bóng nấu, một bát miến, một bát măng, một đĩa gà luộc, một đĩa nem, một đĩa giò, một đĩa xôi, một đĩa nộm.

Những món ăn đủ đầy trong mâm cỗ sáng mùng 1 Tết mang ý nghĩa dâng lên tổ tiên, thần linh những vật phẩm trọn vẹn nhất để cầu mong một năm mới no đủ, an vui, mạnh khỏe và nhiều may mắn.

Nghi thức cúng Nguyên đán:

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, mâm cỗ cúng được gia đình dâng lên ban thờ. Chủ nhà ăn mặc chỉnh tề, thắp hương, vái lạy Thần linh, tổ tiên và khấn cầu mong một năm mới gia đình an khang thịnh vượng, gặp điều may mắn, phúc lộc dồi dào.

Tiếp theo, lần lượt những người trong nhà ra trước bàn thờ vái lấy vái để tỏ lòng thành kính đối với tổ tiên. Hương tàn, chủ nhà lễ tạ, hạ cỗ xuống cho con cháu hưởng lộc.

Nghi thức cúng mùng 1 Tết phải nghiêm trang. Ảnh tư liệu

Các bữa còn lại trong ba ngày Tết chỉ cần cúng bánh chưng, giò và các loại bánh mứt, kẹo. Trên bàn thờ ngọn đèn thờ (đăng hay nến) đỏ lửa liên tục trong 3 ngày Tết cùng với hương hoa thơm ngát sẽ tạo không khí Tết thêm đầm ấm, xôm tụ…

Bài văn khấn Thần linh và văn khấn Tổ tiên ngày mùng 1 Tết:

Văn khấn thần linh trong nhà:

(Ngày mồng Một Tết)

Nam mô a di Đà Phật! (3 lần)

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.