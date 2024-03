Cùng hội bạn trải nghiệm nắng gió ở Phú Quý

Trở thành một nhiếp ảnh gia tự do đồng nghĩa với việc bạn có cơ hội chu du nhiều nơi. Với Triệu Tư An, anh chọn trải nghiệm cuộc sống ở đảo Phú Quý sau khi đã đi từ Bắc chí Nam. Qua góc máy của mình, nhiếp ảnh gia mong muốn thể hiện góc nhìn cá nhân độc đáo. Đặc biệt, Triệu Tư An không hề lên kế hoạch trước khi bấm máy, anh đạp xe quanh đảo và dừng lại tác nghiệp mỗi khi bắt được đúng khoảnh khắc.