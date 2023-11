Cung đường nghệ thuật chào mừng 130 năm thành phố Đà Lạt hình thành và phát triển

Theo Ban tổ chức, Triển lãm Cung đường nghệ thuật với chủ đề City of Arts là sự giao thoa đa dạng từ nhiếp ảnh, điêu khắc, hội họa, đến nghệ thuật sắp đặt, không gian trưng bày ngoài trời để người xem có thể tiếp cận trực tiếp với tác phẩm qua nhiều góc độ và nhiều cung bậc ánh sáng ở mỗi thời điểm khác nhau trong ngày. Cùng với đó còn có các hoạt động luân phiên như trình diễn âm nhạc; biểu diễn thời trang đường phố; vẽ tranh 3D, tranh bút lửa, tranh cát... theo chủ đề hàng tuần; tọa đàm giao lưu với các nghệ sĩ…



City of Arts tập hợp nhiều cá nhân, tổ chức tên tuổi, có tầm ảnh hưởng trong giới nghệ thuật Việt Nam như: Giám tuyển Nguyễn Như Huy; họa sĩ Nguyễn Thế Sơn; nghệ sĩ thị giác Nguyễn Trần Ưu Đàm; nghệ sĩ nhiếp ảnh Lý Hoàng Long, Thịnh Lê; nghệ sĩ Phan Quang; điêu khắc gia Phạm Thái Bình, Vũ Bình Minh; nhà đấu giá nghệ thuật Lý Bích Ngọc; XEM Collective Group... Bên cạnh sự xuất hiện của những nghệ sĩ trẻ sẽ mang đến nhiều điều mới mẻ, bất ngờ cho người thưởng lãm, triển lãm còn đón nhận sự góp mặt của hơn 10 tác giả tiềm năng từ nhiều tỉnh, thành phố và khoa Điêu khắc Đại học Kiến trúc Hà Nội…



Đại diện lãnh đạo 2 địa phương có Cung đường nghệ thuật đi qua (UBND Phường 1 và Phường 2, thành phố Đà Lạt) cho biết: Đây là hoạt động văn hóa mang lại nét đẹp cho thành phố, nhất là trong dịp chuẩn bị kỷ niệm 130 năm thành phố Đà Lạt hình thành và phát triển. Chính quyền địa phương rất ủng hộ đơn vị Stop And Go Art Space đã thiết kế ý tưởng mang đầy tính nhân văn này. Để góp phần cho Cung đường nghệ thuật đạt được giá trị, UBND 2 phường sẽ vận động các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường dọn dẹp vệ sinh, trang trí vườn nhà, hưởng ứng góp phần xây dựng Cung đường nghệ thuật đạt được mục tiêu đề ra, trở thành một điểm du lịch độc đáo, thu hút du khách đến thành phố Đà Lạt tới thưởng lãm…



Triển lãm Cung đường nghệ thuật sẽ chính thức khai mạc vào 15 giờ ngày 22/11/2023 tại cung đường Lý Tự Trọng và kéo dài đến tháng 5/2024.