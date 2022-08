Cùng đụng ca khúc với Hồ Văn Cường, con nuôi Phi Nhung bị chê 'phá bài'

Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau rần rần đoạn clip so sánh giọng hát giữa Hồ Văn Cường và Tuyết Nhung - con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung cũng theo nghiệp ca hát.

Your browser does not support the video tag.