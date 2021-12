Cùng đọ giọng, Bùi Anh Tuấn được khen 'ăn đứt' Quân A.P

Your browser does not support the video tag.

Clip so sánh giọng hát của Quân A.P và Bùi Anh Tuấn

Theo đó, người đăng clip chỉ ra giọng hát Quân A.P bị hụt hơi, kỹ thuật yếu và phải cố "gồng" khi lên cao. Còn Bùi Anh Tuấn lại được đánh giá là có sự bỏ nhỏ tự nhiên, lên cao thoải mái và vẫn giữ cảm xúc.

Ngay lập tức, phía dưới bình luận của đoạn clip đặt cạnh hai giọng ca này với nhau, rất nhiều ý kiến trái chiều từ netizen "nổ" ra.