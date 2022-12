Cùng diss MAMA như G-Dragon, trưởng nhóm (G)I-DLE bị chê thậm tệ

"Năm nay định cho chúng tôi giải gì đây hả, MAMA?; Các người biết chúng tôi là hiện tượng của năm mà; Bọn tôi từ chối những giải thưởng tự thêm vào nhé; Đã đến thời thế hệ mới rồi, và chúng tôi tiếp quản thế hệ này".

Your browser does not support the video tag.

Đoạn rap của Soyeon hiện đang viral với hàng triệu lượt xem trên các mạng xã hội

MAMA vốn được biết đến là một lễ trao giải với nhiều drama bậc nhất Kpop. Hầu như mỗi năm luôn có tranh cãi xung quanh tiêu chí chấm giải, cách tổ chức, phân biệt đối xử nghệ sĩ,...

Một "đặc sản" khác ở MAMA là ban tổ chức thường tự thêm vào những giải thưởng "kỳ lạ", dễ trùng lặp với các hạng mục khác và không được công bố đề cử trước đó.

Nhiều người mỉa mai rằng đây là cách MAMA đảm bảo tất cả nghệ sĩ tham dự đều có cúp đem về. Trước Soyeon, trưởng nhóm BIGBANG - G-Dragon cũng từng công khai "diss" MAMA ngay trên sân khấu lễ trao giải.