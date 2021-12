Cung điện xây trong vách đá ở Mỹ

Người Pueblo đã xây dựng công trình kiến trúc này từ những khối đá đẽo gọt bằng tay. Cấu trúc bao gồm vật liệu chính là đá sa thạch, dầm gỗ và một loại vữa tự chế từ đất, nước và tro. Bên cạnh đó, những mảnh đá nhỏ gọi là "chinking" được trộn trong vữa để tăng độ ổn định cho các bức tường. Ảnh: The Good The Bad and the RV.

Những căn phòng thường rộng khoảng 1,8 x 2,4 m, là không gian sinh hoạt của các gia đình. Trên bề mặt của nhiều bức tường, người Pueblo trang trí bằng những lớp trát thạch cao nhiều màu: hồng, nâu, đỏ, vàng và các hình vẽ. Ngoài ra, những căn phòng nhỏ hơn được dùng để chứa cây trồng, các căn phòng hình tròn gọi là kiva sử dụng cho nghi lễ, tụ họp. Ảnh: The Good The Bad and the RV.