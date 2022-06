Cung điện cho thú cưng hét giá 'trên trời’, phải may mắn mới mua được

Một công ty xây dựng ở Nhật Bản đã thiết kế và cho ra mắt cung điện dành cho cún cưng trong nhà có giá "trên trời”. Sở dĩ sản phẩm “Inuden” (Dog Den) hay cung điện dành cho cún cưng được định giá 150.000 USD bởi nó được các thợ mộc chuyên phục dựng và tu sửa các công trình kiến trúc cổ của Nhật Bản làm hoàn toàn bằng tay.

Chưa hết, do đội ngũ thợ mộc của công ty vô cùng bận rộn vì phải đi làm tại nhiều công trình kiến trúc, nên họ chỉ có thể cho ra đời mỗi năm một cung điện dành cho thú cưng. Do đó, không phải những người có tiền là có thể mua được “Inuden” mà còn phải dựa vào yếu tố may mắn để sở hữu thiết kế độc nhất vô nhị này.

Cung điện cho thú cưng hét giá "trên trời' và mỗi năm chỉ có một chiếc được sản xuất. (Ảnh: Oddity Central)

Công ty trách nhiệm hữu hạn Cultural Property Structural Plan đặt trụ sở ở thành phố Osaka của Nhật Bản chuyên bảo tồn và sửa chữa các tòa nhà di sản văn hóa và thiết kế công trình chịu được tác động của động đất là nơi cho ra đời lâu dài đắt giá và hiếm có cho cún cưng.