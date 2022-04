Cùng 'đạo' nhạc, Phí Phương Anh vẫn cao tay hơn Thiều Bảo Trâm?

Rất nhanh chóng, cả 2 sản phẩm gây xôn xao và được cư dân mạng ngay lập tức đặt lên bàn cân.

Thiều Bảo Trâm mang đến một ca khúc ballad và MV kể về chuyện tình tay ba "lâm li bi đát" Sau Lưng Anh Có Ai Kìa. Vì là một sản phẩm được quảng bá chỉn chu với nhiều chi tiết làm liên tưởng đến drama "trà xanh" nổi tiếng với Sơn Tùng, Sau Lưng Anh Có Ai Kìa ngay từ lúc chưa phát hành đã nhận được sự quan tâm lớn.

Sau Lưng Anh Có Ai Kìa - Thiều Bảo Trâm

Mặc dù vậy, giai điệu của ca khúc Sau Lưng Anh Có Ai Kìa lại gây nên tranh cãi lớn. Nhiều ý kiến nhận xét đều ca khúc mới của Thiều Bảo Trâm không có gì đột phá, giai điệu ngang phè và đặc biệt là trùng lặp với các ca khúc khác.

Cụ thể, cư dân mạng "bóc mẽ" Sau Lưng Anh Có Ai Kìa của Thiều Bảo Trâm "đạo" Sẽ Không Mà của ca sĩ Trung Quốc nổi tiếng Vương Tĩnh Văn. Ý kiến khác lại cho rằng ca khúc mới giống với Chạy Về Khóc Với Anh của Erik và Sứ Thanh Hoa của Jay Chou.



Thiều Bảo Trâm

Ở một diễn biến khác, Buồn Không Thể Buông của Phí Phương Anhsở hữu giai điệu tương đối nhẹ nhàng, không đi vào vết xe đổ của sản phẩm "thảm họa" như Cắm Sừng Ai Đừng Cắm Sừng Em và Cánh Bướm Dối Gian.