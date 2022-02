Cùng cover 'Giấc Mơ Trưa': Thùy Chi, Mỹ Tâm hay Tùng Dương đỉnh nhất?

Với giọng hát cao vút, trong trẻo và đầy kỹ thuật, cô gái 15 tuổi bỗng dưng trở thành hiện tượng mới đầy hứa hẹn của Vpop. Từ sân khấu đó, Thùy Chi được mệnh danh là "bản sao Khánh Linh". Thậm chí, ca khúc Giấc Mơ Trưa do Thùy Chi thể hiện còn thành công hơn cả bản gốc.

Your browser does not support the video tag.

Thùy Chi cover ca khúc Giấc Mơ Trưa

Ngoài Thùy Chi, "chị Đẹp" Mỹ Tâm cũng cover lại ca khúc Giấc Mơ Trưa cho bộ phim Cho Một Tình Yêu cách đây hơn 10 năm. Với chất giọng dày dặn, vang, cao và khỏe khoắn đặc trưng, Mỹ Tâm thể hiện một đoạn của ca khúc gắn với bối cảnh về nỗi nhớ của vai diễn mà cô đóng chính.