Củng cố vị thế dẫn đầu tại các thị trường trọng điểm, Gojek tạm biệt Việt Nam

Tại Indonesia, GoTo đã định hình là nhà vô địch quốc gia và là hệ sinh thái kỹ thuật số hàng đầu về dịch vụ theo yêu cầu (ODS) và công nghệ tài chính (Financial Technology) thông qua GoTo Financial. Là thị trường lớn nhất Đông Nam Á, Indonesia vẫn còn nhiều dư địa phát triển và tiếp tục tăng trưởng, đòi hỏi nhiều nguồn lực phân bổ. Trong Quý 2 năm 2024, tổng giá trị các giao dịch (GTV) và số lượng đơn hàng hoàn thành tại Gojek tăng lần lượt 18% và 24% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Tương tự, tại Singapore, Gojek cũng chứng kiến thị phần tăng 3 điểm phần trăm trong Quý 2 năm 2024. Thị trường Singapore, được biết đến là thị trường với giá trị đơn hàng trung bình (AOV) ở mức cao, tiếp tục là một thị trường trọng điểm của GoTo.

Quyết định rút khỏi thị trường Việt Nam của Gojek sau 6 năm hiện diện phản ánh xu hướng rộng hơn của ngành công nghiệp khi các công ty đánh giá lại sự hiện diện trên thị trường để tối ưu hóa tăng trưởng. Các bước đi tương tự cũng được nhìn thấy ở các công ty khác như Shopee, đã rút khỏi tất cả các thị trường châu Âu và Mỹ Latin ngoại trừ Brazil./.