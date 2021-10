Cùng Á hậu Hoàng My 'du lịch mùa lũ', ngắm thiên đường thiên nhiên tuyệt đẹp của Quảng Bình

Hưởng ứng lời kêu gọi từ chương trình, Á hậu Hoàng My đã có chuyến du lịch “mùa lũ” kỳ thú và khác biệt giữa lòng quần thể Phong Nha – Kẻ Bàng thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình. Trong điều kiện vô cùng đặc biệt, Á hậu Hoàng My cùng với 5 travel blogger nổi tiếng gồm: Quỷ Cốc Tử (Ngô Trần Hải An), Trần Đặng Đăng Khoa, Huy Hay Đi, Huy Cung và Thanh Cường cũng là những du khách đầu tiên đặt chân tới Quảng Bình trong chuyến du lịch “mở cửa” này.

Du lịch Quảng Bình ngay trong mùa lũ, Á hậu Hoàng My cũng đã có những trải nghiệm thú vị. Cô cho biết đây là hoạt động du lịch trái mùa, đặc biệt hơn nó diễn ra khi Quảng Bình đang trong… mùa lũ. Khi nhận lời tham gia, Hoàng My rất thích bởi bên cạnh khám phá du lịch, đây cũng là hành động thiết thực cô hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch cho địa phương.

Ngày đầu tham gia chương trình, Hoàng My lo lắng và ngại vì mình đến từ TP.HCM, nơi đã trải qua những ngày chiến đấu dịch bệnh căng thẳng, tuy nhiên khi đến Quảng Bình mọi người đều nồng nhiệt và vô cùng thân thiện, Hoàng My nhanh chóng “hòa mình cùng thiên nhiên như là một cách để 'detox' tất cả những căng thẳng trong thời gian vừa qua”. Quá trình đến với trải nghiệm du lịch mùa dịch của Hoàng My cũng không quá khó khăn, sau khi trải qua chuyến bay từ TP.HCM đến Đà Nẵng, đoàn tiếp tục đi xe 300km để đến Quảng Bình. Tỉnh Quảng Bình hỗ trợ tuyệt đối, tạo mọi điều kiện tốt nhất để du khách tận hưởng trọn vẹn chuyến đi của mình “đến đây rồi không cần phải cách ly, không phải xét nghiệm hay bị ngoáy mũi gì hết, vô cùng thoải mái” - Á hậu Hoàng My nói thêm.

Hung Trâu - chèo Sup trong nước lũ

“Đi Quảng Bình mùa lũ có nhiều cái thú”, du lịch trái mùa, đang trong lũ nhưng cảnh sắc của Quảng Bình vẫn đẹp hữu tình, ngoài việc chiêm ngưỡng cảnh thiên nhiên núi rừng xanh mướt, hít thở không khí trong lành, Hoàng My còn được trải nghiệm các hoạt động thực tế hấp dẫn. Khi đến khu Hung Trâu, cô đã đi chèo Sup ngay, dù tự tin nhưng cô vẫn rơi xuống nước hai lần, người lạnh run, phải mượn áo bạn để mặc. Chèo sup ở đây thật sự là trải nghiệm khó quên đối với Hoàng My, mặc dù lũ nhưng nước vẫn trong vắt do chảy từ các ngọn núi đá vôi chảy xuống, khiến Hoàng My vừa thích thú vừa say đắm.