Cục trưởng C06: Thu hồi, cấp đổi căn cước công dân gắn chip bị lỗi chính tả

Tại cuộc họp báo ở Bộ Công an vào chiều 28/12, báo chí nêu vấn đề, nhiều người dân phản ánh, họ đã làm thủ tục cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip nhiều tháng nay vẫn chưa được nhận.

Nói về nội dung trên, Trung tướng Tô Văn Huệ - Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) - cho biết: Trong năm 2021, Bộ Công an đã thực hiện thu thập dữ liệu và cấp CCCD gắn chip cho người dân với khối lượng và tốc độ "kỷ lục". Từ tháng 1/2021 đến tháng 10/2021, Bộ Công an đã thực hiện thu thập trên 58 triệu hồ sơ để cấp CCCD. Đến nay, Bộ Công an đã in hoàn chỉnh và trả được hơn 50 triệu thẻ CCCD gắn chip cho người dân.

Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) thông tin tại cuộc họp báo (Ảnh: Xuân Trung).

Nói về nguyên nhân còn nhiều người dân chưa nhận được CCCD gắn chip, Trung tướng Tô Văn Huệ giải thích: Trước đây khi làm chứng minh thư hoặc CCCD thì người dân phải mang theo sổ hộ khẩu, hiện nay khi làm CCCD gắn chip thì người dân phải có dữ liệu trong hệ thống của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (dữ liệu quốc gia).