Cúc Tịnh Y gây choáng với vòng eo 'con kiến' khi khoe body

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất ấn tượng, Cúc Tịnh Y cũng được đánh giá "rất gì và này nọ" ở mảng âm nhạc về cả kỹ năng hát lẫn nhảy.

Người đẹp 9x từng là cựu thành viên nhóm nhạc SNH48, nhiều lần khiến khán giả xao xuyến khi trình diễn các ca khúc như: Lạc Hoa Thành Lễ, Thán Vân Hề,...

Mới đây, Cúc Tịnh Y lại khiến fan mê mẩn khi đăng tải đoạn clip nhảy dolce theo trend trên mạng xã hội. Đoạn clip nhảy khá đơn giản nhưng đủ khiến netizen "chết mê" vì visual bùng nổ của Cúc Tịnh Y.