Cục Thuế Hà Nội phải 'thu đúng, thu đủ, thu kịp thời'

Chiều qua 20/12, Cục Thuế TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ thuế năm 2023.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu tại hội nghị (Ảnh: C.T).

Năm 2022 dù có nhiều biến động, tình hình thế giới và trong nước phức tạp, khó đoán định, Cục Thuế Hà Nội đã chủ động thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra từ đầu năm; không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình triển khai các mặt công tác thuế, hướng đến mục tiêu quản lý thuế chuyên nghiệp, hiện đại.

Do đó, năm 2022, lần đầu tiên tổng thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội do cơ quan thuế quản lý đã vượt mốc 303.989 tỷ đồng, đạt 107,9% dự toán, tăng 2,4% so với năm 2021. Cơ cấu thu tiếp tục chuyển dịch theo hướng bền vững, nâng tỷ lệ thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và giảm dần các khoản thu liên quan đến tài nguyên, đất đai.