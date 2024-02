Cục phó C06: 'Không phạt người dân vì đốt pháo Z121 thiếu hóa đơn'

"Trường hợp công an muốn xử phạt người dân vì đốt pháo Z121 mà không có hóa đơn cũng không xử phạt được, vì không có quy định nào để xử lý", lãnh đạo C06 khẳng định.

Tuy nhiên, ông Thắng chia sẻ việc cán bộ công an đến nhà người dân để xác minh nguồn gốc pháo vẫn có thể xảy ra, bởi đây là trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc đấu tranh với pháo hoa lậu.

"Nếu pháo hoa Z121 là hàng biếu tặng, không có hóa đơn, người dân cứ trao đổi, giải thích với công an. Không có cán bộ công an nào lại làm khó trong tình huống đó", Thiếu tướng Phùng Đức Thắng khẳng định.

Theo lãnh đạo C06, công an địa phương không nên làm khó người dân trong dịp Tết nếu đã xác định pháo hoa họ đốt là hàng Z121 (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Bên cạnh đó, lãnh đạo C06 cũng khẳng định người dân không cần đăng ký trước thời gian, địa điểm với công an địa phương trước khi đốt pháo hoa của Bộ Quốc phòng. Yêu cầu này từ địa phương (nếu có) là do cán bộ công an thiếu hiểu biết về quy định pháp luật.

Tuy nhiên, lãnh đạo C06 cũng lưu ý người dân cần giải trình được mục đích đốt pháo theo quy định tại Nghị định 137/2020 (phục vụ lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật). Hiện nay đã vào thời điểm Tết, việc đốt pháo Z121 không vấn đề gì, nhưng hết Tết, hành vi đốt pháo hoa không rõ mục đích có thể bị xử lý.