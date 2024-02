Cục Hàng không yêu cầu báo cáo giá vé máy bay dịp Tết

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, tổng thị trường vận chuyển hành khách qua đường hàng không từ ngày 8/2 đến 14/2 (tức 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) đạt hơn 1,5 triệu hành khách (tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023).

Trong đó, vận chuyển hành khách quốc tế đạt gần 750.000 hành khách (tăng 54% so với cùng kỳ năm 2023); vận chuyển hành khách nội địa đạt hơn 760.000 hành khách (giảm 13,2% so với cùng kỳ năm 2023).

Tổng sản lượng vận chuyển hàng hóa đạt gần 8.600 tấn (tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2023).

Tại các cảng hàng không, sản lượng cất/hạ cánh đạt hơn 14.500 lượt (giảm 0,7% so với cùng kỳ 2023); tổng sản lượng hành khách thông qua cảng đạt hơn 2,27 triệu khách (tăng 1,4% so với cùng kỳ 2023); sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt hơn 9.600 tấn (tăng 5% so với cùng kỳ 2023).

Cũng theo báo cáo của Cục Hàng không, tổng sản lượng vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam đạt hơn xấp xỉ 1,1 triệu hành khách (giảm 2,7% so với cùng kỳ 2023) và hơn 2.800 tấn hàng hóa (tăng 16,7% so với cùng kỳ 2023).