Cục Hàng không Việt Nam xác minh clip 2 bạn trẻ nhảy múa ở sân bay

Nếu nhân viên an ninh sân bay đã nhắc, khách vẫn cố tình vi phạm, sẽ bị xếp là hành vi gây rối, nhẹ sẽ phạt hành chính, nặng sẽ cấm bay.

Trước đó, một cô gái nhún nhảy để quay TikTok khi máy bay đang di chuyển ở sân bay Phú Quốc đã gây nhiều phản ứng trên mạng xã hội do lo ngại an toàn, an ninh hàng không.

Trước tình trạng gia tăng các hành vi vi phạm an toàn hàng không, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành chỉ thị tăng cường giám sát, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm an ninh hàng không.