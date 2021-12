Cục Hàng không Việt Nam nói về tiến độ mở lại đường bay quốc tế

Your browser does not support the audio element.

Trao đổi với PV Dân trí về tiến độ mở lại đường bay quốc tế, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam thông tin vẫn đang tích cực chuẩn bị để có thể triển khai ngay khi Bộ Y tế có những quy định cụ thể về cách ly cũng như đàm phán xong với các quốc gia mà Việt Nam kết nối.

Đối với biến chủng Omicron, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết: "Cục chỉ đề nghị Bộ giao thông vận tải (GTVT) báo cáo Thủ tướng cho phép không thực hiện các chuyến bay, bao gồm cả chuyến bay cứu trợ từ 10 quốc gia châu Phi đến Việt Nam. Chuyến bay đến từ các nước khác vẫn triển khai bình thường. Không chỉ Việt Nam, các nước khác cũng đang tiến hành như vậy".