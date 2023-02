Cục Hàng không chỉ đạo khẩn vụ khỉ xuất hiện ở sân bay Nội Bài

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, ngày 14 và 18/2, cá thể khỉ màu vàng đã xuất hiện trong khu vực gần bốt an ninh V1 hàng rào an ninh khu bay của Cảng HKQT Nội Bài. Hai lần khỉ xuất hiện tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn khai thác tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài.