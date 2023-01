Cục Đăng kiểm Việt Nam có người điều hành mới

Như đã đưa tin, ngày 5/1, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với 3 cán bộ của Cục Đăng kiểm Việt Nam để điều tra về tội Nhận hối lộ.

Các bị can gồm: Trần Anh Quân (60 tuổi), quyền Trưởng Phòng Kiểm định xe cơ giới; Đặng Trần Khanh (47 tuổi), Phó trưởng Phòng Kiểm định xe cơ giới; Phạm Đức Ngọc (57 tuổi), chuyên viên Phòng Kiểm định xe cơ giới.

Việc khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can nói trên là diễn biến mới của quá trình Công an TPHCM phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an một số địa phương mở rộng điều tra các vụ án "Môi giới hối lộ", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại các Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TPHCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre.

Về các sai phạm cụ thể của Trần Anh Quân, Đặng Trần Khanh và Phạm Đức Ngọc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị điều tra làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng đã nhận tiền hối lộ để bỏ qua sai phạm ở các trung tâm đăng kiểm. Tại phòng Kiểm định xe cơ giới cũng có hệ thống màn hình máy tính theo dõi camera giám sát một số trung tâm đăng kiểm, nhưng hệ thống này "lắp cho có", không có người quản lý, điều hành và chưa ghi nhận bất kỳ một biên bản xử phạt nào qua việc giám sát camera...