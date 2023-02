Cục Đăng kiểm lên tiếng vụ đánh trượt lỗi 1 đèn lùi ở Nghệ An

"Tuy nhiên, do nội dung phản ánh không có thông tin cụ thể về chiếc xe nên chúng tôi chưa đủ thông tin để xác minh, làm rõ và xử lý vấn đề này”, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho hay.

“Nếu có việc từ chối đăng kiểm cho phương tiện với lý do “một đèn lùi không sáng” trong trường hợp xe Hyundai Kona nêu trên thì đăng kiểm viên đã thực hiện không đúng quy định, cần phải chấn chỉnh, xử lý ngay.

Trước đó, theo phản ánh của chủ xe trong hội người dùng Hyundai Kona, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An- Chi nhánh TX Thái Hoà đã có phiếu yêu cầu sửa chữa với 3 lỗi gồm: Đèn chiếu sáng phía trước (đèn pha, cốt, đèn xi nhan, đèn gầm...) không đúng nguyên bản nhà sản xuất (độ đèn); Hình dáng kích thước xe không đúng theo hồ sơ (độ bodykit, mặt că lăng, bậc lên xuống…); Đèn lùi bên lái không sáng.

Trong đó, việc đánh trượt đăng kiểm xe ở 2 lỗi đầu là phù hợp. Lỗi thứ ba gây tranh cãi mạnh trong cộng đồng vì không phù hợp với thực tế thiết kế xe và quy định hiện hành.

Ngày 3/2 cũng là ngày cuối cùng hoạt động của Trung tâm đăng kiểm này trước khi tạm đóng cửa vì lý do cơ quan CSĐT công an Nghệ An điều tra về hành vi "Đưa hối lộ và Nhận hối lộ". Ngày 5/2, 13 người đã bị bắt tạm giam gồm 1 giám đốc, 2 phó giám đốc, 4 trưởng các phòng kiểm định, nghiệp vụ, 3 nhân viên đăng kiểm thuộc Trung tâm đăng kiểm này và 3 người môi giới.