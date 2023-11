Cục CSGT: Xử lý vi phạm nồng độ cồn liên tục, không có ngày nghỉ

Chiều 25/11, đại diện Cục CSGT cho biết, từ ngày 30/8-15/10, các Tổ công tác của Bộ Công an đã triển khai ở 58 địa phương, qua đó phát hiện bàn giao cho công an địa phương 6.119 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo đó, trong khoảng thời gian trên, các Tổ công tác của Bộ Công an do Cục CSGT làm tổ trưởng đã phối hợp với Phòng CSGT, Công an cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn. Phát hiện và bàn giao cho địa phương xử lý 1.129 tài xế xe ô tô, 4.963 tài xế xe máy và 26 tài xế xe máy điện vi phạm.