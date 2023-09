Cục CSGT lý giải về đề xuất ô tô cá nhân lắp camera giám sát

Sáng 19/9, trao đổi với PV VietNamNet, Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh - Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tại dự thảo (lần thứ 4) Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đang được Bộ Công an lấy ý kiến có đề xuất ô tô cá nhân lắp camera giám sát. Tuy nhiên, không bắt buộc người dân phải lắp thiết bị trên mà chỉ khuyến khích lắp nhằm mục đích đảm bảo an toàn giao thông.

Cũng theo vị Phó Cục trưởng Cục CSGT, dù chưa đưa vào Luật nhưng thực tế hiện nay, đã có nhiều chủ phương tiện lắp camera hành trình.