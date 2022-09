Cục CSGT khuyến cáo không đi cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khi bão đổ bộ

Trong điện khẩn ứng phó với siêu bão Noru, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) yêu cầu Công an Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi cảnh báo tài xế và người dân không đi vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi trong thời gian bão hoạt động. Do trên tuyến này không có khu vực đảm bảo an toàn để dừng, đỗ tránh trú bão trong trường hợp khẩn cấp.

Trước khi bão Noru đổ bộ, Cục CSGT yêu cầu Phòng CSGT công an các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum kêu gọi các phương tiện thủy vào nơi tránh trú an toàn.