Cục CSGT: Giữ phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe

Chiều 17/5, Cục Truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an) tổ chức tọa đàm trao đổi về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV.

Tại tọa đàm, đại diện Cục CSGT - Thượng tá Tạ Thị Hồng Minh - trả lời câu hỏi về đề xuất bổ sung trừ điểm GPLX tại dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Theo Thượng tá Minh, giao thông Việt Nam rất phức tạp, ý thức người điều khiển phương tiện giao thông bị buông lỏng, đồng thời, cơ quan chức năng chưa có giải pháp quản lý hữu hiệu cho việc quản lý GPLX, nhất là những người bị tước GPLX.