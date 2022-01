Cục chống khủng bố Bộ Công an vào cuộc vụ máy bay Việt Nam bị dọa bắn hạ

Your browser does not support the audio element.

Theo nguồn tin, việc xác định nghi phạm là ưu tiên hàng đầu của các cơ quan chức năng hai nước.

"Cục Phòng chống khủng bố Bộ Công an đang phối hợp với cảnh sát Nhật Bản qua đường dây nóng về điều tra, tìm thủ phạm" - nguồn tin tiết lộ.

Cũng trong sáng 6/1, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho hay đã có báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để phối hợp với các nhà chức trách liên quan của phía Nhật Bản. Hiện cơ quan chức năng của hai nước đang phối hợp điều tra.

Vụ việc xảy ra với chuyến bay chở khách thương mại thường lệ đầu tiên của Vietnam Airlines từ Nhật Bản về Việt Nam trong giai đoạn thí điểm phục hồi mở lại đường bay quốc tế. Nhiều người bày tỏ sự quan tâm về những ảnh hưởng trong việc khai thác, các chuyến bay tiếp theo có bị tạm dừng để chờ kết quả điều tra vụ việc hay không?