Cục An toàn thông tin, A05 đang hỗ trợ xử lý sự cố tấn công ransomware vào PVOIL

Tuy vậy, đơn vị không thể phát hành được hóa đơn điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ; chỉ thực hiện phiếu xuất kho để phục vụ hàng đi trên đường bao gồm đầy đủ các thông tin cần thiết. “Sau khi hệ thống được khắc phục hoạt động trở lại bình thường, PVOIL sẽ phát hành hóa đơn điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và thực hiện các thủ tục khác theo đúng quy định hiện hành”, thông báo của PVOIL cho hay.

Liên quan đến công tác khắc phục sự cố tấn công mạng vào hệ thống của PVOIL, thông tin với phóng viên VietNamNet, đại diện Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về sự cố tấn công ransomware nhắm vào hệ thống CNTT của PVOIL, các lực lượng chức năng của Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - A05 (Bộ Công an) đã nhanh chóng cử các chuyên gia hỗ trợ PVOIL điều tra, khắc phục sự cố nhằm sớm khôi phục hoạt động của hệ thống.