Cửa sổ mở vào trong hay hướng ra ngoài sẽ tốt hơn?

Vòng 15 Ngoại hạng Anh diễn ra sớm với tâm điểm là các cặp đấu MU vs Chelsea, Aston Villa vs Man City, Sheffield vs Liverpool. Tại Đức, Stuttgart và Dortmund sẽ quyết đấu với nhau ở vòng 1/8 Cúp QG trong khi Leverkusen chỉ gặp đội yếu hơn là Paderborn