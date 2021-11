Your browser does not support the audio element.

Cua rơ tạt đầu, khiến đối thủ bị tai nạn nghiêm trọng

Vụ tai nạn đáng tiếc trên xảy ra ở giải đua xe đạp lòng chảo Ghent Six (Bỉ). Trong lúc các cua rơ đang đua với tốc độ cao, Kenny de Ketele bất ngờ chuyển làn, tạt đầu xe khiến cho hai tay đua Lasse Norman Hansen và Mark Cavendish ngã sõng soài.