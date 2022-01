Cửa khẩu Tân Thanh thông quan trở lại

Do dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, ngày nghỉ lễ quan trọng nhất trong năm của hai nước là Tết Nguyên Đán đang đến gần, quy trình và tiến độ thông quan tại tất cả các cửa khẩu trên tuyến biên giới phía Bắc, bao gồm cả cửa khẩu Tân Thanh, sẽ chưa thể trở lại bình thường. UBND các địa phương vùng trồng và các doanh nghiệp xuất khẩu, vì vậy, vẫn cần chủ động theo dõi sát tình hình và áp dụng các biện pháp cần thiết để điều tiết lượng hàng đưa lên biên giới phù hợp với năng lực thông quan, tránh để phát sinh tình trạng ùn tắc gây thiệt hại cho tất cả các bên. Bên cạnh đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc "an toàn để xuất khẩu, xuất khẩu phải an toàn", Bộ Công Thương một lần nữa khuyến nghị các địa phương vùng trồng, doanh nghiệp, các thương lái, lái xe đường dài tăng cường áp dụng các biện pháp nhằm bảo đảm quy trình sản xuất, bao gói, vận chuyển hàng hóa là tuyệt đối an toàn, theo đúng yêu cầu của công tác phòng chống dịch, từ đó giúp các bên liên quan mở và duy trì bền vững việc mở lại các cửa khẩu.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục trao đổi với các Bộ, ngành và địa phương Trung Quốc về các giải pháp cụ thể nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới trước và sau Tết Nguyên đán.

Gia Hưng