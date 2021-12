Cửa khẩu ngày buồn cuối năm: Đồ tươi tắc toàn tập, hàng khô đi nhỏ giọt

Từ 1/1/2022, Trung Quốc áp dụng Lệnh 248, Lệnh 249 và quản lý chặt kinh tế biên mậu, thúc đẩy việc xuất nhập khẩu chính ngạch. Do đó, DN xuất khẩu cần chú ý tới bao bì, nhãn mác, quy trình sản xuất, đảm bảo khả năng tham gia vào các chuỗi siêu thị lớn của Trung Quốc.

Phải làm cửa khẩu xanh, an toàn

Hiện nông sản qua cửa khẩu còn tồn 146 xe của 20 doanh nghiệp. Số này đang tìm đường tiêu trụ trở lại nội địa. Riêng tinh bột sắn tồn 38 xe, có thể đưa vào kho bảo quản, do đây là hàng khô. Thủy hải sản tồn 139 xe.

Theo ông, cần định hướng tập trung tiêu thụ tốt các sản phẩm đang vào mùa vụ. Những doanh nghiệp có khả năng chế biến sâu, hoặc có công nghệ bảo quản cần tham gia vào quá trình này, tránh tình trạng để giá nông sản giảm sâu.

Ông Hoàng Chí Hiền kiến nghị Bộ NN-PTNT sớm đàm phán ký kết hiệp định về kiểm dịch nông, thủy, hải sản, mở rộng danh mục trái cây xuất sang Trung Quốc do phía bạn còn nhiều nhu cầu về nông sản Việt Nam.

Bên cạnh đó, cần xây dựng các cửa khẩu an toàn, cửa khẩu xanh, có vùng đệm an toàn. Bởi theo ông, Trung Quốc ngày càng siết chặt kiểm soát, nhất là dịch Covid, nếu không đảm bảo được an toàn cho hàng hoá, lái xe thì rất khó để duy trì xuất khẩu sang thị trường này.

“Chúng tôi cũng kiến nghị sớm ban hành cơ chế chính sách, hoặc gói hỗ trợ đặc biệt cho ngành chế biến sâu”, ông nói. Năm vừa qua, Lào Cai mời gọi được một nhà đầu tư xây dựng nhà máy chế biến dứa trên địa bàn tỉnh, nhờ đó dứa của bà con nông dân cung cấp nhiều khi không đủ. Doanh nghiệp chế biến còn phải vào tận Thanh Hoá, Nghệ An tìm nguồn hàng.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam cho biết, lãnh đạo ngành nông nghiệp đã làm việc thường xuyên với Tổng cục Hải quan Trung Quốc, đồng thời thống nhất 6 tháng họp một lần. Phía bạn rất tạo điều kiện cho việc thông quan nông sản.

Hiện Trung Quốc đồng ý việc kiểm tra, kiểm dịch trực tuyến và hứa ưu tiên kiểm tra sầu riêng, chanh leo. Trung Quốc cũng đã ký Nghị định thư cho phép xuất nhập khẩu chính ngạch thạch đen bằng hình thức trực tuyến. Riêng tỉnh Quảng Tây, Bộ sẽ tổ chức các buổi gặp song phương, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nông sản sang Trung Quốc.

Thứ trưởng Nam cũng đồng ý với chủ trương của Lào Cai trong việc mở các điểm trung chuyển, tập kết hàng hóa an toàn trước khi thông quan. Theo ông, đây là một cách làm hay, đề nghị các tỉnh biên giới khác nghiên cứu, triển khai trong thời gian tới.

Tâm An