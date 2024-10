Cửa hàng SJC Đà Nẵng nêu lý do đóng cửa, hẹn ngày mở lại

Cửa hàng SJC ở Đà Nẵng cho biết sẽ mở cửa trở lại trong tuần sau vì đang nâng cấp, sửa chữa. Ngày 11-10, ghi nhận tại 2 cửa hàng SJC ở TP Đà Nẵng tại đường Hùng Vương và Nguyễn Văn Linh, đã bố trí nhân viên đến túc trực thay vì đóng cửa hoàn toàn như trước đó. Phía ngoài cửa hàng vẫn dán thông báo "tạm ngưng giao dịch".

Tại cửa hàng SJC ở đường Hùng Vương, khi khách đến thì một nam nhân viên thông báo là vẫn chưa mở cửa giao dịch. Nam nhân viên này hẹn khách sang tuần sau sẽ mở cửa trở lại. Khi khách hỏi về việc giao dịch khi mở cửa, nhân viên này cho hay sẽ chỉ mua bán nữ trang, không giao dịch vàng miếng. Cửa hàng SJC Hùng Vương - Đà Nẵng cho biết sẽ mở cửa giao dịch lại từ tuần sau Nói về lý do đóng cửa, nhân viên cho hay "cửa hàng bị thấm dột nên đang trong quá trình sửa sang, nâng cấp". Tuy nhiên, khi phóng viên gọi vào số điện thoại của cửa hàng, một nữ nhân viên nghe máy và cho biết hiện vẫn chưa mở cửa. Theo nữ nhân viên này, "sang tuần cửa hàng sẽ mở cửa và giao dịch mua bán bình thường, kể cả vàng miếng và nữ trang". "Khách có nhu cầu bán gấp vàng miếng SJC trong tuần này, có thể đến các chi nhánh ngân hàng VietinBank để giao dịch, giá theo công bố thị trường" - nữ nhân viên này tư vấn. Từ khoảng giữa cuối tháng 9 đến nay, 2 cửa hàng SJC ở Đà Nẵng đóng cửa không rõ lý do. Khách hàng đến liên hệ giao dịch mua bán không thành, gọi điện đến số của cửa hàng thì không có nhân viên nghe máy. Khách liên hệ vào đường dây nóng của SJC thì được nhân viên báo "cửa hàng ngưng giao dịch và chưa rõ thời gian mở cửa". Vào lúc 8 giờ 30 ngày 11-10, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng SJC niêm yết ở mức 82,5 triệu đồng/lượng mua vào và 84,5 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên so với ngày hôm qua. Tuy nhiên, thị trường vàng nhẫn và trang sức 24K lại ghi nhận đà tăng trở lại. Giá vàng nhẫn của SJC tăng thêm 100.000 đồng mỗi lượng, giao dịch ở mức 81,5 triệu đồng/lượng mua vào và 82,9 triệu đồng/lượng bán ra.