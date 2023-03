Cửa hàng hoa giảm nửa đơn hàng dịp 8/3

Chia sẻ với Zing, anh Thanh Sơn - chủ tiệm bánh kem Hạnh Phúc Bakery (Biên Hòa, Đồng Nai) cũng nhìn nhận nhờ mẫu bánh kem hình hoa mới ra mắt, lượng khách của cửa hàng tăng gấp nhiều lần so với bình thường.

"Do kinh tế khó khăn, thị trường bánh và hoa năm nay giảm hơn nhiều so với các năm. Vì vậy, chúng tôi cố gắng tạo ra nhiều sản phẩm mới để thu hút khách hàng hơn, đảm bảo lượng khách không giảm so với thị trường chung", anh chia sẻ.

Bánh kem hình hoa và trái cây kết hợp hoa tươi hút khách dịp 8/3 năm nay. Ảnh: Hạnh Phúc Bakery & Country Garden.



Theo anh Sơn, thay vì tặng hoa, khách hàng có thể chọn bánh kem hình hoa với mức giá 300.000-600.000 đồng.

"Lợi thế của bánh kem trong dịp lễ là mức giá không bị đội lên quá cao do giá thành nguyên vật liệu vẫn ổn định. Đồng thời, xu hướng khách hàng bây giờ luôn cần hình ảnh đẹp để đăng tải lên mạng xã hội, họ luôn muốn đó là hình ảnh độc đáo, nên sản phẩm bánh kem hoa là lựa chọn hợp lý", anh nói thêm.

Dù dự báo tình hình kinh doanh không khả quan bằng các tiệm hoa, song anh Minh vẫn tin đến ngày 8/3 sẽ bán hết hàng.

"Vấn đề là bán được hết sớm hay muộn. Chứ đây là ngày lễ lớn, nhiều khách hàng sẽ mua tặng bạn bè, đồng nghiệp, người yêu, mẹ, vợ... nên chắc chắn lượng người mua như nhau, nhưng số tiền chi ra cho bánh kem sẽ ít hơn hoa tươi", anh nhìn nhận.