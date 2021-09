Cú trượt dài đáng kinh ngạc của ITZY trên BXH nhạc số: Thứ hạng tệ hơn cả STAYC và aespa, scandal của Lia có phải lý do?

Vào lúc 13h trưa ngày 24/9 (giờ Hàn), ITZY đã có màn trở lại với full album đầu tay mang tên 'Crazy In Love' và ca khúc chủ đề 'LOCO'. Đây là màn comeback thứ 2 của các cô gái trong năm 2021 kể từ 'Mafia in the Morning' phát hành vào tháng 4/2021.

Từ trước đến nay, các bài hát của ITZY luôn có thành tích khá tốt trên các BXH nhạc số dù họ chỉ là một nhóm nữ Kpop gen 4, thế nhưng hiệu ứng từ bài hát 'Mafia in the Morning' không được như mong đợi. Chính vì lý do đó mà nhiều người cũng đã rất mong đợi vào ca khúc 'LOCO', tuy nhiên cuối cùng bài hát này thậm chí còn là cú trượt dài đáng thất vọng trên BXH nhạc số của ITZY.

Mới đây trên diễn đàn mạng Hàn Quốc, câu chuyện về thành tích nhạc số đáng thất vọng của ITZY và ca khúc chủ đề 'LOCO' trở thành chủ đề hot. Theo đó ngay sau giờ đầu tiên phát hành (tức 14h ngày 24/9 giờ Hàn), bài hát có màn debut tại 3 BXH với No.3 tại Bugs, No.41 tại Genie và No.88 tại BXH Melon.

Đây là một thành tích khá ổn vì dẫu sao 'LOCO' cũng được phát hành vào một khung giờ không thuận lợi tại Hàn (theo múi giờ Mỹ quen thuộc) và ITZY vẫn là một nhóm nhạc có tuổi nghề còn trẻ. Nhiều người tin rằng sau vài giờ hoặc sau vài ngày, bài hát sẽ có thể tiếp cận được thị hiếu công chúng và tăng tốc dần trên BXH. Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra khi bài hát vẫn tiếp tục có thứ hạng lẹt đẹt trên các BXH nhạc số, đặc biệt là ở BXH Melon Top 100 dù BXH này giờ đây đã đổi luật dễ dàng hơn.

Thống kê thứ hạng của 'LOCO' trong vòng 24h sau khi phát hành trên Melon (bắt đầu từ 14h ngày 24/9 giờ Hàn): Ca khúc debut tại No.88 rồi lẹt đẹt ở top cuối BXH. Sau đó có lúc cao nhất lên được No.31, nhưng cuối cùng chỉ quanh quẩn quanh top 50 và top 60 của BXH Melon.