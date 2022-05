Cử tri TPHCM yêu cầu xử lý nghiêm người hỗ trợ bà Nguyễn Phương Hằng

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM, trả lời ý kiến cử tri (Ảnh: H.N.).

Trả lời những khúc mắc của người dân, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TPHCM - khẳng định pháp luật đảm bảo quyền tự do, dân chủ cho người dân. Tuy nhiên, người dân cần tôn trọng, tuân thủ quyền này và không dùng nó để xâm phạm lợi ích Nhà nước hoặc của người khác.

"Nhiều người lầm tưởng, lên mạng xã hội nói gì thì nói, làm gì thì làm. Tuy nhiên, chúng ta cần tuân thủ pháp luật, tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp người khác. Nước ta có độ phổ cập internet cao, số người dùng mạng xã hội lớn, nhưng một bộ phận không nhỏ có ý thức pháp luật hạn chế", Đại tá Quang phân tích.

Phó Giám đốc Công an TPHCM cũng báo cáo với cử tri, thời gian qua lực lượng công an cùng cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm quyền tự do dân chủ, theo các mức độ từ thấp đến cao. Trong đó, nhiều sự việc phải gỡ bài, xin lỗi, xử lý vi phạm hành chính.

Ông Nguyễn Sỹ Quang cũng thông tin thêm, trong số 10 vụ án và các sự việc được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, TPHCM có 4 vụ án và 8 vụ việc. Công an TPHCM cùng cơ quan tố tụng đã thu hồi hơn 1.300 tỷ đồng do tham nhũng mà có.

"Trong phòng, chống tham nhũng, ngoài hoàn thiện pháp luật cần tiếp tục chấn chỉnh cơ chế, chính sách minh bạch. Điều đó giúp cán bộ không thể, cũng không có điều kiện để thực hiện hành vi tham nhũng. Việc phòng, chống tham nhũng không phải đợi khi xuất hiện mới đấu tranh", ông Nguyễn Sỹ Quang nêu rõ.