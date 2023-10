Cử tri TP.HCM: Lương giáo viên thấp, làm 5 năm chỉ 5,5 triệu đồng/tháng

Cũng theo ông Lực, hiện vẫn còn tình trạng trả lương mang tính "cào bằng", "làm nhiều, làm ít cũng hưởng lương như nhau", tiền lương chưa phù hợp với mức độ cống hiến, chưa phản ánh đúng năng lực, kết quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức.

"Nhìn chung, chính sách tiền lương dù trải qua nhiều lần "cải cách" nhưng vẫn chưa tạo ra động lực đủ mạnh cho người hưởng lương phát huy năng lực và cống hiến. Mặt khác, tiền lương thấp cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tiêu cực", ông Lực nhấn mạnh thêm.

Qua đó, ông đề nghị Nhà nước quan tâm tới chính sách tiền lương và các chế độ ưu đãi khác của viên chức giáo dục. Đối với giáo viên mới vào nghề, giáo viên hợp đồng, cần có chính sách hỗ trợ để đảm bảo thu nhập không thấp hơn lương tối thiểu vùng; được hưởng phụ cấp ưu đãi, các khoản hỗ trợ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng dạy học...

Tại buổi tiếp xúc, bà Nguyễn Bích Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi 3 (quận 5) cho biết, khi giáo viên, nhân viên ốm đau nằm viện hoặc nghỉ thai sản, nhà trường không có người thay thế do việc tuyển dụng giáo viên rất khó khăn. Thực tế, có trường không tuyển đủ giáo viên mầm non, trong khi tỷ lệ giáo viên mới ra trường bỏ nghề cao.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lâm Văn Bền (huyện Nhà Bè) Trần Thị Lợi cũng cho biết, nhà trường gặp khó khăn trong việc tuyển nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật và nhân viên công nghệ thông tin do đồng lương, phụ cấp thấp và khó tìm ứng viên đáp ứng tiêu chí tuyển dụng.

Đồng tình với các ý kiến cử tri, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Dương Trí Dũng cho rằng, thực trạng như đối với đơn vị tư thực thì lực lượng nhân viên rất đông, trong khi đó đơn vị công lập từ mầm non tới THPT đang kiêm nhiệm nhiều vị trí.