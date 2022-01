Cử tri lo sốt đất ảo, bắt tay ngầm ở cuộc đấu giá đất gây nhiễu loạn

Your browser does not support the audio element.

Cử tri lo lắng về tình trạng sốt đất ảo, thông thầu, bắt tay ngầm trong các cuộc đấu giá đất, gây nhiễu loạn thị trường (Ảnh: Hữu Khoa).

Ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) vừa có báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân phục vụ kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV đang diễn ra từ ngày 4/1 đến 11/1.

Theo báo cáo, cử tri lo lắng về tình trạng sốt đất ảo, thông thầu, bắt tay ngầm trong các cuộc đấu giá đất, gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi, đặc biệt những vụ việc có dấu hiệu lừa đảo trong các giao dịch bất động sản trên địa bàn cả nước.