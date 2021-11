Cử tri Cần Thơ kiến nghị với Thủ tướng nhiều vấn đề nóng

Your browser does not support the audio element.

Cuộc tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ được kết nối điểm cầu Văn phòng Chính phủ với các điểm cầu tại 74 xã, phường, thị trấn; 9 quận, huyện và trụ sở Thành ủy TP Cần Thơ.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, ông Đào Chí Nghĩa - Phó Trưởng trường ĐBQH chuyên trách TP Cần Thơ báo cáo kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Kỳ họp thứ hai tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động luôn là nhiệm vụ trọng tâm được Quốc hội xác định và tập trung triển khai trên cả 4 lĩnh vực hoạt động: lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và đối ngoại.