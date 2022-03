Cú tát của Will Smith và ‘đặc sản’ miệt thị ngoại hình của Oscar

Đây cũng không phải lần đầu tiên anh nói xấu vợ tài tử Will Smith. Khi dẫn Oscar 2016, năm mà gia đình Smith không tham gia do cho rằng “Oscar quá trắng” (thiếu vắng người da màu), Chris đã nói: “Jada Pinkett Smith tẩy chay Oscar cũng giống như tôi tẩy chay quần lót của Rihanna – tôi có được mời đâu”. Sự cố ở năm 2022 có lẽ là giọt nước tràn ly.

Nếu là dàn dựng để tăng lượt xem, Oscar đã thành công. “Will Smith đã cứu lượt xem của Oscar chỉ với một cú tát,” một người dùng Youtube bình luận. Sự thật, lễ trao giải Oscar đang gặp khó để lôi kéo sự chú ý vài năm gần đây. Sự lên ngôi của các nền tảng mạng khác, cũng như phim Oscar khó theo dõi với đại chúng, là các lí do chính.

Bạo lực không phải câu trả lời

Hành động này còn khiến Oscar mất sự trang trọng và văn minh Nơi tôn vinh nghệ thuật thứ bảy không nên trông giống như sân khấu chợ trời.

Sự nghiệp của Will Smith sẽ lên hay xuống sau cú tát tại Oscar?

Đã có những lời phàn nàn và kêu gọi Will Smith trả lại tượng vàng Oscar. Nhiều người cho rằng anh không xứng đáng nhận tôn vinh khi có hành vi cổ xúy bạo lực, dù với bất cứ lý do gì. Có rất nhiều cách để Will Smith phản ứng lại Chris Rock, nhưng lại chọn cách tệ nhất. Liệu sự cố này có khiến sự nghiệp nam diễn viên đi xuống? Trước đó, đàn anh Denzel Washington đã có lời cảnh báo Smith: “Hãy cẩn thận, khi ta ở trên đỉnh cao, đó là lúc quỉ dữ tìm đến.”

Chris Rock, cũng giống như Seth MacFarlane của năm 2013, đều là diễn viên ở thể loại hài nhảm và tục tĩu. Họ có thể mang đến nhiều tiếng cười, nhưng kèm theo đó là lời lẽ thô thiển, đúng với phong cách của mình. Trong khi đó, Hollywood không hề thiếu những người dẫn chương trình tài năng và tinh tế. Hãy nhớ Ellen Degeneres đã khiến Oscar trở nên gần gũi nhưng vẫn đẳng cấp như thế nào.

Lật lại vấn đề, nếu không có sự cố này, liệu có ai còn nhắc đến buổi lễ? Oscar chỉ tập trung vào trao giải liệu có còn hấp dẫn người xem? Đó cũng là một vấn đề khác mà Viện hàn lâm cần phải giải quyết trong thời đại Internet.