Cú sụt bất ngờ, vàng mất mốc 58 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 15h ngày 15/10

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng quay đầu giảm mạnh. Tính tới 15h hôm nay (15/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1787,1 USD/ounce, giảm 8,7 USD/ounce so với buổi sáng. Còn giá vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1789 USD/ounce, giảm 7,8 USD/ounce so với đầu giờ sáng.